Au programme de ce nouveau numéro 100 % cinéma : "Alger" du réalisateur franco-algérien Chakib Taleb-Bendiab. Ce thriller autour d’une enquête sur des kidnappings d’enfants en plein centre-ville d'Alger évoque, en filigrane, le sujet tabou de la décennie noire, la guerre civile algérienne qui a vu s'affronter l'armée et les islamistes entre 1992 et 2002.
"Alger" de Chakib Taleb-Bendiab : un thriller qui fait ressurgir les traumatismes de l'Algérie
