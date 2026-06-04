Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours en Albanie contre un projet touristique sur une zone protégée, associé au nom du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Dévoilé il y a plus de deux ans, ce projet reste entouré de nombreuses zones d'ombre. Un récit de Nicolas Chamontin.
Albanie : les manifestations contre le projet du clan Trump s'intensifient
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