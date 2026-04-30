Dans ce numéro d'"À l'Affiche !", rencontre exceptionnelle avec Alain Mabanckou et Patrick Chamoiseau à l'occasion de la quatrième édition du Festival du livre africain de Marrakech. Entre Congo-Brazzaville et Martinique, les deux écrivains font dialoguer leurs imaginaires et interrogent les notions d’identité, de langue et d’exil. Héritier de la créolité pour l’un, écrivain du mouvement et des circulations pour l’autre, ils défendent une vision ouverte, vivante et plurielle de la littérature.
Alain Mabanckou et Patrick Chamoiseau : comment raconter l'Afrique ?
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