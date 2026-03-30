La compagnie nationale chinoise Air China a repris lundi ses vols directs entre Pékin et Pyongyang après six années d'interruption, nouveau signe de lente ouverture graduelle de la Corée du Nord.
Air China reprend les vols directs entre Pékin et Pyongyang
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