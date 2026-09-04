La ministre de l'Agriculture Annie Genevard déambule dans les allées de la foire de Châlons-en-Champagne, après avoir annoncé un milliard d'euros d'aides d'urgence pour soutenir l'agriculture
Agriculture: Genevard visite la foire de Châlons-en-Champagne
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