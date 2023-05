information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 16/05/2023 à 14:05

Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation iFRAP, et auteure du livre "Où va notre argent » aux éditions de L'observatoire, était l'invitée de l'émission Ecorama du 16 mai 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Elle a notamment donné son point de vue sur les baisses d'impôts pour les sociétés et les particuliers, les dépenses publiques et le projet de loi sur l'industrie verte .