Une manifestation contre les migrants en situation irrégulière dégénère en violences dans la ville portuaire de Durban où un ressortissant étranger a été arrêté, a indiqué la police sud-africaine.
Afrique du Sud: violences lors d'une manifestation anti-migrants à Durban
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro