Pourquoi les violences contre les migrants africains connaissent-elles un regain en Afrique du Sud ? Depuis plusieurs mois, commerces pillés, familles déplacées et manifestations anti-immigration se multiplient. Dans cet entretien, le géographe Philippe Gervais-Lambony, spécialiste de l'Afrique du Sud depuis plus de trente ans, analyse les racines de cette crise : héritage de l'apartheid, inégalités, chômage, discours politiques et montée des mouvements xénophobes.
Afrique du Sud : pourquoi les violences contre les migrants africains se multiplient-elles ?
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