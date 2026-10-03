Afrique : comment lutter contre la désinformation ? Dominique Tchimbakala et Le virus invisible

information fournie par France 24 • 03/10/2026 à 23:44

Une fausse information peut-elle menacer la paix d'un pays ?

En Afrique, les réseaux sociaux sont devenus un terrain de circulation des rumeurs, des manipulations politiques et des campagnes de désinformation. Avec l'intelligence artificielle, le phénomène prend une nouvelle dimension. Dans Le virus invisible. Essai sur la désinformation en Afrique, publié aux éditions Riveneuve, la journaliste franco-congolaise Dominique Tchimbakala décrypte les mécanismes de la désinformation et leurs conséquences sur les sociétés africaines.

Invitée du Journal de l'Afrique sur France 24, elle revient sur les responsabilités des acteurs locaux et étrangers, la défiance envers les médias et les solutions pour apprendre à reconnaître les fausses informations.

Comment vérifier une information avant de la partager ? Quel rôle pour l'école, les médias et les citoyens ? Et comment lutter contre la désinformation sans menacer la liberté d'expression ?

Un entretien avec Fatimata Wane.