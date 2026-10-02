Blocage des lycées : 735 établissements perturbés, les syndicats veulent poursuivre le mouvement

Un lycéen transporte une barrière devant le lycée Louis-le-Grand à Paris, le 2 octobre 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

A l'issue d'une nouvelle journée de blocage des lycées vendredi, marquée par des tensions, les organisations lycéennes ont appelé à la poursuite de la mobilisation mardi prochain, faute de "mesures concrètes" proposées par le ministre de l'Education, selon elles.

Édouard Geffray a annoncé, après les avoir rencontrées, le lancement prochain d'un "plan d'action" pour "accélérer le remplacement" des professeurs notamment dans les classes de première et terminale et prévoit, concernant les rythmes scolaires, d'engager "un travail de fond", tout en reconnaissant qu'il ne serait "pas en mesure de prendre une décision pour la rentrée 2027".

L'Union syndicale lycéenne (USL) a réagi en appelant "à continuer la mobilisation (...) et à rejoindre le mouvement de l'acte III mardi", journée de grande manifestation nationale, selon Ryad Rani, le président de ce syndicat étudiant.

Une vaste intersyndicale de l'Éducation nationale a appelé à y participer, "y compris par la grève".

Débuté le 17 septembre, le mouvement de protestation s'est enflammé jeudi dans de nombreuses villes de France et s'est poursuivi vendredi avec "735 établissements" perturbés, soit "30% de moins qu'hier", a pointé Edouard Geffray.

"Globalement, nous avons (...) eu moins de violence contre les personnels, puisqu'aujourd'hui trois personnes ont malheureusement été blessées contre 31 hier", a-t-il ajouté.

Il y a eu 1.747 interpellations pour la seule journée de vendredi, plus de 5.000 depuis lundi, en lien avec les blocages de lycées, a aussi indiqué le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur TF1 vendredi soir.

Le secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne Ryad Rani s'adresse à la presse après une rencontre avec le ministre de l'Education nationale, le 2 octobre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

A La Ciotat (Bouches-du-Rhône) notamment, "un enseignant a été aspergé d’essence volontairement, puis agressé physiquement par deux individus" vendredi, selon les autorités.

James, élève de seconde à Lille, a déploré "la répression policière extrêmement violente qui forcément attise la colère des lycéens". "Parce que quand on voit des camarades à nous qui se font frapper, étrangler, éborgner, gazer dans tous les sens, alors qu'on essaie juste de pouvoir avoir un dialogue avec le gouvernement, forcément, ça met en colère."

Distanciel

Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont été constatés dans plusieurs villes, notamment à Paris ou encore Strasbourg où les forces de l'ordre sont intervenues sur un campus universitaire à la demande de la présidente de l'université.

A Belfort, un policier a été violemment frappé par des "émeutiers", selon Laurent Nuñez.

"Ce matin, notre lycée devait être ouvert mais des jeunes qui ne sont pas du lycée sont venus juste pour mettre le feu", a témoigné Eliott, 16 ans, élève de première dans un établissement de La Rochelle.

"Le but, c'est de faire des mouvements pacifiques pour se faire entendre et ces casseurs nous desservent complètement en brûlant nos lycées", regrette elle aussi Maëlle, élève du lycée bordelais François-Mauriac, endommagé par un incendie jeudi.

Près de 400 lycées (sur les 3.700 dans le pays) sont restés fermés. Le lycée Mandela de Nantes, dont le hall d'entrée a été détruit la veille par un incendie, gardera portes closes jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Le ministre français de l'Education nationale Edouard Geffray parlant à la presse à Paris, le 2 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

De nombreux établissements ont tenté d'assurer les cours à distance.

Au lycée privé Don Bosco de Nice, la mise en place des cours en distanciel a été assez chaotique, selon un parent d'élève parlant sous couvert d'anonymat : "Certains professeurs ont renoncé parce que leur cours prévu en présentiel était difficilement adaptable à la dernière minute".

"En danger"

Jeudi, "1.027 établissements", sur environ 3.700 lycées en France, avaient "été concernés par le mouvement", selon le ministère de l'Intérieur qui a comptabilisé près de 2.000 interpellations.

De premières gardes à vue ont abouti, dans les tribunaux, à de premières condamnations à des travaux d'intérêt général.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a par ailleurs demandé aux procureurs d'engager la responsabilité civile des parents en cas de dégâts provoqués par leurs enfants afin de leur faire "payer les réparations".

Des étudiants manifestent à Nantes, le 2 octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Les dégradations dans les lycées vont coûter plusieurs millions d'euros, selon des estimations des régions Ile-de-France, Grand Est, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

A sept mois de la présidentielle, dans un climat social et politique électrique, cette mobilisation est plus que sensible.

Selon les services du Premier ministre, le mouvement serait une "manœuvre organisée par LFI et ses proxys de l'ultra-gauche". Le coordinateur de LFI Manuel Bompard a reproché à Matignon de "sombrer dans le complotisme".

Parmi les étudiants entrés eux aussi dans la mobilisation cette semaine, Kyziah Maurin-Sene, 18 ans, en première année d’Histoire de l’art à Strasbourg. Pour elle, "ce mouvement de colère est politique mais c’est la jeunesse qui est politique en elle-même". "C’est pas la gauche qui nous a dit +allez manifester+"