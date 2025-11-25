Des habitants déblayaient mardi les décombres autour de maisons touchées par des frappes imputées au Pakistan, qui ont fait dix morts et des blessés dans la nuit, dans plusieurs régions afghanes.
Afghanistan: des maisons détruites après des frappes imputées au Pakistan
