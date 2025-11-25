 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Afghanistan: des maisons détruites après des frappes imputées au Pakistan

information fournie par AFP Video 25/11/2025 à 14:19

Des habitants déblayaient mardi les décombres autour de maisons touchées par des frappes imputées au Pakistan, qui ont fait dix morts et des blessés dans la nuit, dans plusieurs régions afghanes.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Budget: Lecornu dénonce le "cynisme" de certains partis qui "bloquent" la situation

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
2

New York: la nouvelle sphère du réveillon du Nouvel An dévoilée à Times Square

information fournie par AFP Video 24 nov.
3

Israël - Gaza : comment la nouvelle fonctionnalité de X a alimenté la désinformation

information fournie par France 24 24 nov.
4

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 00:18
3
5

Arnaud Dolmen : le jazz vibre au rythme des Caraïbes

information fournie par France 24 24 nov.
6

Vol pour la Station spatiale en 2026: un rêve de "petite fille" (Sophie Adenot)

information fournie par AFP Video 24 nov.
7

Kenya : grande opération de marquage de rhinocéros

information fournie par AFP Video 24 nov.
8

En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 19 nov.
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 19 nov.
4

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 18 nov.
2
5

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP Video 18 nov.
6

Lecornu: "Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget"

information fournie par AFP Video 17 nov.
1
7

Trump soutient finalement un vote à la Chambre sur la publication du dossier Epstein

information fournie par AFP 17 nov.
1
8

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et rompt avec une alliée emblématique

information fournie par AFP 15 nov.
8
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
3

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
4

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
5

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
6

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
7

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.
8

Fed, résultats de la tech US : de nouveaux records cette semaine sur les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama 27 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank