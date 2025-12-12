Des véhicules tout-terrain partent à l'assaut des dunes ocres du désert de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ce bastion historique des talibans accueille chaque week-end un rassemblement de 4x4 attirant une foule de passionnés.
Afghanistan: dans les dunes de Kandahar, le rendez-vous des passionnés de 4x4
