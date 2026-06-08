"La question de ma présence [au gouvernement] se poserait si je n'assumais pas ma responsabilité", fait valoir le garde des Sceaux Gérald Darmanin pour mieux s'en défendre, écartant toute démission en considérant que les "défaillances" de la justice dans l'affaire Lyhanna "ne tenaient pas (à ses) instructions".
Affaire Lyhanna: Darmanin écarte l'idée de démissionner
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