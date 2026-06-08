Le garde des Sceaux Gérald Darmanin appelle à "la mobilisation générale" des magistrats après les défaillances mises au jour dans l'affaire Lyhanna, en demandant "que nous puissions faire la vérité des chiffres aux Français, sur ce qui ne s'est pas bien passé dans l'affaire".
Affaire Lyhanna: Darmanin demande "la mobilisation générale" pour "faire la vérité"
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