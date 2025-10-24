Soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé la famille du petit Grégory, tué à l'âge de 4 ans il y a 41 ans, sa grand-tante Jacqueline Jacob a été mise en examen et laissée libre, vendredi à Dijon, annonce Me Stéphane Giuranna, l'un de ses avocats. Agée de 81 ans, "la Chambre de l'Instruction a mis en examen Jacqueline Jacob", a indiqué Me Stéphane Giuranna, après plus d'une heure et demi d'interrogatoire à la cour d'appel de Dijon. SONORE
Affaire Grégory: soupçonnée d'être un corbeau, une grand-tante mise en examen
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro