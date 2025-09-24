Des manifestants dans l'État mexicain de Guerrero brûlent un camion devant une zone militaire lors d'un rassemblement marquant le 11e anniversaire de la disparition de 43 étudiants d'Ayotzinapa. Les 43 étudiants de l'école d'instituteurs d'Ayotzinapa ont disparu dans la nuit du 26 septembre 2014 dans l'Etat du Guerrero (sud) alors qu'ils cherchaient des autocars pour se rendre à Mexico pour participer à une manifestation. IMAGES
Affaire Ayotzinapa au Mexique : des manifestants brûlent un camion devant une zone militaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro