Brésil: tout juste condamné, Bolsonaro diagnostiqué d'un cancer de la peau

Un véhicule transportant l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro quitte la clinique privée DF Star à Brasilia, le 17 septembre 2025 ( AFP / Evaristo Sa )

Moins d'une semaine après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a reçu mercredi une autre mauvaise nouvelle: un diagnostic de cancer de la peau.

L'ancien dirigeant (2019-2022), 70 ans, souffre d'une série de problèmes de santé, dont certains dérivent d'un attentat à l'arme blanche subi en 2018 en pleine campagne électorale.

Mardi, il avait été admis dans une clinique privée de Brasilia à la suite d'un malaise. Il a pu en sortir mercredi et regagner sous escorte policière le domicile où il est assigné à résidence depuis début août.

Dimanche, il avait déjà été autorisé à se rendre à cette même clinique privée, DF Star, durant quelques heures pour subir une biopsie cutanée.

Cette biopsie a permis de détecter un "carcinome à cellules squameuses", soit "un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses", a déclaré aux journalistes le docteur Claudio Birolini, peu après la sortie d'hôpital de son patient.

Selon le bulletin médical de la clinique, la biopsie a détecté le carcinome dans "deux des huit lésions" retirées dimanche.

Ce diagnostic demande un "suivi médical et des réévaluations périodiques", précise le bulletin.

Mais le docteur Birolini a affirmé que l'ex-président ne devrait pas suivre pour le moment de "traitement actif" comme par exemple une chimiothérapie.

"Mon père a déjà livré des batailles plus difficiles et en est sorti victorieux. Il en ira de même pour celle-là", a réagi sur le réseau social X son fils aîné, Flavio Bolsonaro.

- Procès historique -

Jair Bolsonaro a été admis à la clinique DF Star mardi après avoir souffert de vomissements, de vertiges et d'une baisse de la pression artérielle.

Le médecin de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, Claudio Birolini, s'adresse aux journalistes devant la clinique privée DF Star de Brasilia, le 17 septembre 2025 ( AFP / Evaristo Sa )

Après avoir passé la nuit en observation, il a présenté une "amélioration des symptômes et de sa fonction rénale après un traitement médical par voie intraveineuse", selon ses médecins.

Depuis le coup de couteau reçu dans l'abdomen lors d'un bain de foule en 2018, l'ex-président a été opéré à plusieurs reprises. En avril, il a subi une lourde intervention chirurgicale.

La Cour suprême a condamné Jair Bolsonaro à 27 ans de réclusion à l'issue d'un procès historique qui l'a reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir après sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, assigné à résidence, quitte l'hôpital DF Star de Brasilia, après avoir subi une série d'examens médicaux, le 14 septembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Mais il ne pourra être incarcéré qu'après l'épuisement de tous les recours possibles, et sa défense a déjà annoncé qu'elle ferait appel prochainement.

L'ex-président est assigné à résidence depuis le 4 août pour des soupçons d'entrave à son procès.

Ses partisans poussent pour une amnistie de l'ancien chef d'Etat et de centaines de sympathisants bolsonaristes condamnés pour tentative de coup d'Etat.