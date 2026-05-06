Cinq ans de prison ont été requis à l'encontre d'un conducteur de 22 ans jugé pour homicide routier, après la mort de sa passagère dans un accident de la route en mars à Lille, alors qu'il a reconnu avoir consommé de l'alcool, du cannabis et du protoxyde d'azote.
Accident mortel impliquant du protoxyde d'azote: cinq ans requis à l'encontre du conducteur
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