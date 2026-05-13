Le gouvernement vient d'annoncer une hausse du Smic d'au moins 2,4% à partir du 1er juin. À première vue, c'est une bonne nouvelle, mais en réalité, cette revalorisation s'explique uniquement par l'inflation qui s'est accélérée ces dernières semaines en raison du conflit au Moyen-Orient. En parallèle, le taux de chômage a augmenté, il a atteint son plus haut niveau depuis 2021.
Accélération de l'inflation, augmentation du chômage : l'économie française sous pression
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