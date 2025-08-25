 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abass Fall, ministre sénégalais du Travail, élu maire de Dakar

information fournie par France 24 25/08/2025 à 22:41

Dakar a un nouveau maire, il s'agit d'Abass Fall, l'actuel ministre sénégalais du Travail. Il a été élu à la suite d'une élection des conseillers municipaux de la capitale sénégalaise. Barthelemy Dias, qui a été déchu de sa fonction de maire de Dakar depuis décembre 2024, dénonce une violation de la loi. Les détails à Dakar d'Elimane Ndao

