Dakar a un nouveau maire, il s'agit d'Abass Fall, l'actuel ministre sénégalais du Travail. Il a été élu à la suite d'une élection des conseillers municipaux de la capitale sénégalaise. Barthelemy Dias, qui a été déchu de sa fonction de maire de Dakar depuis décembre 2024, dénonce une violation de la loi. Les détails à Dakar d'Elimane Ndao
Abass Fall, ministre sénégalais du Travail, élu maire de Dakar
