À Washington, rentrée scolaire tendue par crainte de la police de l'immigration de Trump

information fournie par AFP Video 29/08/2025 à 20:23

Ambiance tendue devant une école élémentaire d'un quartier latino-américain de Washington lors de la rentrée scolaire, la première depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui ne cesse de réclamer l'arrestation et l'expulsion des immigrés clandestins.

Rentrée scolaire
Donald Trump
