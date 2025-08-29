Ambiance tendue devant une école élémentaire d'un quartier latino-américain de Washington lors de la rentrée scolaire, la première depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui ne cesse de réclamer l'arrestation et l'expulsion des immigrés clandestins.
À Washington, rentrée scolaire tendue par crainte de la police de l'immigration de Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro