"J'attendais beaucoup plus" du gouvernement français, a déclaré jeudi Sabeha Sansal, la fille de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal condamné à cinq ans de prison en Algérie, lors d'une soirée de soutien organisée à Autun, dans l'est de la France.
"J'attendais beaucoup plus" du gouvernement français, affirme la fille de Boualem Sansal
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro