"J'attendais beaucoup plus" du gouvernement français, affirme la fille de Boualem Sansal

information fournie par AFP Video 29/08/2025 à 14:35

"J'attendais beaucoup plus" du gouvernement français, a déclaré jeudi Sabeha Sansal, la fille de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal condamné à cinq ans de prison en Algérie, lors d'une soirée de soutien organisée à Autun, dans l'est de la France.

