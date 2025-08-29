 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Opération contre le blanchiment d'argent au Brésil: Autorités devant un immeuble de Sao Paulo

information fournie par AFP Video 29/08/2025 à 10:38

Des véhicules de l'agence fédérale brésilienne des impôts et des douanes, également chargée de lutter contre le blanchiment d'argent, ainsi que de la police fédérale brésilienne, sont stationnés devant l'entrée d'un immeuble à Sao Paulo, alors que le pays mène une opération de grande envergure pour démanteler un réseau de blanchiment d'argent. Environ 1.400 agents ont été mobilisés pour l'opération, qui a ciblé 350 personnes ou entreprises dans une dizaine d'États. IMAGES

