Argentine : des projectiles lancés en direction du président Milei exfiltré et indemne
information fournie par AFP 27/08/2025 à 22:58

Le président argentin Javier Milei (2e.à.g) peu avant d'être la cible de projectiles, à Lomas de Zamora, en Argentine, le 27 août 2025 ( AFP / Juan Mabromata )

Le président argentin Javier Milei a été mercredi la cible de projectiles divers, pierres ou bouteilles, lancés par des manifestants mécontents d'une supposée affaire de corruption touchant son entourage, a constaté l'AFP.

M. Milei, qui circulait à bord d'un véhicule de la présidence dans la périphérie de Buenos Aires pour promouvoir son parti en vue des élections législatives d'octobre, a été exfiltré par ses services de sécurité et est indemne, selon le porte-parole présidentiel.

"Ils ont attaqué à coups de pierres le cortège dans lequel se trouvait le président de la Nation. Il n'y a pas eu de blessés", a écrit sur X Manuel Adorni.

Dans le même message, il a tenu pour responsables les partisans de l'ex-présidente de centre gauche Cristina Kirchner (2007-2015), assignée à résidence depuis juin.

"Des militants de l'ancienne politique, pur kirchnérisme et un modèle de violence que seuls veulent les hommes des cavernes du passé", a écrit M. Adorni.

Une bousculade a suivi les incidents et au moins une femme, une partisane du président ultralibéral, a été blessée et évacuée en ambulance, a constaté l'AFP.

Les manifestants, qui tenaient des pancartes "Milei dehors de Lomas de Zamora", le nom du quartier, exprimaient leur colère contre une supposée affaire de corruption éclaboussant la soeur du président argentin.

L'affaire a été déclenchée après la fuite d’audios de l'ex-directeur de l'Agence pour le Handicap, Diego Spagnuolo, qui affirme que Karina Milei détournait des fonds destinés aux personnes handicapées.

"Tout ce que dit (le fonctionnaire) est faux, nous allons le traduire en justice et prouver qu'il a menti", a déclaré de son véhicule aux journalistes, quelques minutes avant les incidents, le président Milei.

"C'est une honte qu'ils volent aux personnes handicapées", a commenté une manifestante, María Martinez, auprès de la chaîne de télévision C5N.

Les législatives du 26 octobre mettront à l'épreuve la popularité de Javier Milei après ses succès en matière économique, parvenant à maîtriser l'inflation au prix de coupes sévères dans les dépenses publiques, notamment dans l'aide sociale aux personnes handicapées.

