Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz posent, entourés de leurs ministres, pour une photo à l'issue du 25è Conseil des ministres franco-allemand qui s'est tenu à Toulon (Var). IMAGES
Photo de famille après le conseil des ministres franco-allemand présidé par Macron et Merz
