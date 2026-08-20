Oubliez les longues files d'attente devant les ruines antiques et les glaces vendues à prix d'or: à Rome, des touristes échappent à la chaleur en descendant en rafting les eaux du Tibre, qui a façonné l'histoire de la Ville éternelle.
À Rome, le rafting sur le Tibre pour fuir la chaleur
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