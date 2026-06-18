"En vieillissant, ça devient de plus en plus difficile de supporter les grosses chaleurs et maintenant, pour la première fois, on le supporte". Derrière leur Velux, sous les toits en zinc, Martine et Alain, deux octogénaires parisiens, ne tarissent pas d'éloges sur les travaux d'isolation en cours sur toute la toiture de leur copropriété, au cœur de la capitale.
A Paris, l'isolation pour faire baisser la température sous les toits brûlants
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