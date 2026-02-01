Quelques centaines de personnes ont marché en silence de Port-Royal à la place de la Sorbonne, à Paris, en soutien au peuple iranien après la répression meurtrière des manifestations en Iran ces dernières semaines.
À Paris, des centaines de personnes marchent en silence en soutien au peuple iranien
