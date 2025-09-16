Trois navires vikings vieux de 1.200 ans qui ont résisté à l'épreuve du temps s'embarquent pour leur dernier voyage vers leur nouvelle demeure éternelle, en Norvège.
A Oslo, le dernier voyage de bateaux vikings
