Une entreprise privée de remorquage commence à retirer le funiculaire qui a déraillé ce mercredi, causant la mort de 16 personnes, à Lisbonne. Au moins 8 étrangers sont morts et cinq personnes sont blessés graves selon le Premier ministre Luis Montenegro, qui a évoqué "une des plus grandes tragédies humaines" de l'histoire récente du Portugal, après avoir décrété une journée de deuil national. IMAGES
Opérations en cours pour retirer le funiculaire de Lisbonne qui a déraillé et fait 16 morts
