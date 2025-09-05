Volodymyr Zelensky a salué jeudi l'engagement pris par 26 pays de déployer des troupes en Ukraine ou d'être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour garantir la sécurité du pays après un hypothétique cessez-le-feu avec Moscou.
Zelensky salue une avancée "concrète" après l'engagement de 26 pays pour l'Ukraine
