Une saisie des avoirs russes gelés en Europe, dont la majeure partie se trouve en Belgique, provoquerait un "choc systémique terrible" de nature à déstabiliser l'euro, averti le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot. SONORE
Une saisie des avoirs gelés russes causerait un "choc systémique terrible," dit le MAE belge
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro