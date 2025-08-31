Des centaines de Sénégalais ont manifesté samedi à Dakar malgré la pluie pour réclamer justice contre les crimes commis entre 2021 et 2024 lors de violences politiques qui avaient fait des dizaines de morts sous l'ancien pouvoir.
Sénégal: des manifestants réclament justice contre les crimes commis sous l'ex-pouvoir
