Le président russe Vladimir Poutine a menacé vendredi les alliés de Kiev de cibler toute force occidentale en Ukraine, au lendemain d'une réunion à Paris consacrée aux garanties de sécurité dans le cadre d'un hypothétique cessez-le-feu.
Poutine menace de cibler toute force occidentale déployée en Ukraine
