Une entreprise privée de remorquage commence à retirer le funiculaire qui a déraillé ce mercredi, causant la mort de 16 personnes, à Lisbonne.
Opérations en cours pour retirer le funiculaire de Lisbonne
