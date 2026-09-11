La cathédrale de Metz se prépare à la venue du pape Léon XIV le 28 septembre prochain, point d'orgue de sa visite de quatre jours en France.
A Metz, la boutique de la cathédrale se prépare à la venue du pape
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