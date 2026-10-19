Un groupe d'une cinquantaine de jeunes, cagoulés pour la plupart, ont tenté dimanche de briser la vitrine d'un magasin Lacoste à Lyon avant que la police n'intervienne.
A Lyon, tentative de pillage d'un magasin Lacoste avant l'intervention de la police
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