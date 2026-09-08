Une "tapisserie de la bière" retraçant l'histoire du brassage à travers les âges, orne les murs d'un pub en face du British Museum, alors que Londres accueille, pour un an, la tapisserie de Bayeux.
À Londres, un pub dévoile une "tapisserie de la bière" pour célébrer l'exposition sur Bayeux
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