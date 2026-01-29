Le représentant chinois à l'ONU Fu Cong a mis en garde mercredi le Conseil de sécurité contre tout "aventurisme militaire" en Iran, après que le président américain Donald Trump a affirmé que "le temps était compté" avant une attaque.
A l'ONU, la Chine met en garde contre tout "aventurisme militaire" en Iran
