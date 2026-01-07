A l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, les opérations de dégivrage des avions et de déneigement des pistes se poursuivent alors qu'un épisode neigeux sévit depuis trois jours dans le nord et l'ouest de la France, entraînant d'importantes perturbations. Environ 40 vols ont été annulés à Orly ce matin pour permettre ces opérations. IMAGES
A l'aéroport d'Orly, opérations de dégivrage des avions et déneigement des pistes
