Une embarcation précaire a quitté mercredi à l'aube la plage de Gravelines (Nord), avec à bord plusieurs dizaines de migrants, profitant de la première longue fenêtre météo favorable de l'année dans la zone pour tenter de rejoindre l'Angleterre.
A Gravelines, reprise des traversées clandestines de la Manche favorisées par la météo
