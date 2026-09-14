Reliés à des moniteurs médicaux, deux nourrissons dorment côte à côte dans une même couveuse à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de Gaza. Faute d'équipements, ils sont parfois trois à se partager cet appareil conçu pour un seul bébé.
À Gaza, un hôpital démuni pour soigner les bébés prématurés
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