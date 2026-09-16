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À Concarneau, hommage maritime à Charlie Dalin

information fournie par AFP Video 16/09/2026 à 19:51

"Merci Charlie": à bord de voiliers, le long des quais ou sur la plage, le monde de la course au large a rendu hommage, mardi, au navigateur Charlie Dalin, emporté par un cancer en juin, au cours d'une grande parade maritime en baie de Concarneau (Finistère).

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