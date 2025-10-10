Pendant près d’un mois, les jeunes du quartier du Grand Parc ont mis leurs bottes de vendangeurs. L'Académie Younus a imaginé un partenariat avec le château Palmer, célèbre pour ses grands crus, avec un double objectif : les sortir du quartier et de l'oisiveté.
À Bordeaux, les raisins de la solidarité
