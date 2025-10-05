Vêtues de rouge, des dizaines de milliers de personnes se réunissent à Amsterdam pour une manifestation à grande échelle visant à interpeller le gouvernements sur la situation dans le territoire palestinien de Gaza, qualifiée de "génocide". IMAGES
A Amsterdam, une marée rouge en soutien aux palestiniens
