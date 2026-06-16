"Je peux vous dire que pour l'aide +grands rouleurs+, on est à ce stade à près de 900.000 demandes enregistrées. Et du fait des délais de versement, on aura 667.000 versements", a assuré mardi le ministre de l'Economie Roland Lescure, aux côtés de Serge Papin et Maud Bregeon lors d'une réunion à Bercy avec les distributeurs de carburants.
900.000 demandes pour l'aide aux grands rouleurs (Roland Lescure)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro