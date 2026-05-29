C'est historique, 178 ans après l'abolition de l'esclavage, l'abrogation du Code noir a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, avant son passage au Sénat dans les prochaines semaines. Le texte qui régissait la vie des esclaves était toujours inscrit dans la loi française.
178 ans après l'abolition de l'esclavage, les députés abrogent le Code noir
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