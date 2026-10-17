Le pape de retour au Vatican quatre jours après son opération au poumon

Le pape Léon XIV salue la foule en quittant l’hôpital Gemelli, quatre jours après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse de son poumon droit, le 17 octobre 2026 à Rome ( AFP / Tiziana FABI )

Le visage souriant, le pape Léon XIV est rentré au Vatican samedi, quatre jours après avoir été opéré d'un nodule cancéreux au poumon, ses médecins ayant jugé qu'il était "apte à sortir" de l'hôpital.

Vers 15H30 (13H30 GMT), le souverain pontife de 71 ans a quitté, serein, l'hôpital Gemelli de Rome sous les acclamations et les applaudissements de dizaines de fidèles qu'il a salués d'un geste de la main.

Avant de monter en voiture, il a échangé brièvement avec les médecins qui l’ont soigné et avec des responsables de l’hôpital avant de s’arrêter pour parler à une jeune Ukrainienne, ancienne patiente atteinte d’un cancer, qui souhaitait adresser au pape ses vœux de bon rétablissement.

Une dizaine de minutes après son départ de l’hôpital, le SUV noir du pape a été aperçu pénétrant dans le Vatican par une entrée latérale.

Plus tôt samedi, les médecins de Léon XIV avaient déclaré l'avoir "jugé apte à sortir" de l'hôpital, le Vatican ayant ensuite confirmé que le pape "quittera(it) l'hôpital en début d'après-midi et retournera(it) au Vatican".

Le pape Léon XIV quitte l’hôpital Gemelli, quatre jours après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse de son poumon droit, le 17 octobre 2026 à Rome ( AFP / Tiziana FABI )

Léon XIV était hospitalisé depuis mardi à la polyclinique Gemelli de Rome, au nord-ouest du Vatican, où il s'est fait retirer une partie du poumon droit afin d'en extraire un nodule cancéreux.

"En tenant compte des analyses sanguines, de la radiographie thoracique réalisée ce (samedi) matin et de l'évaluation du tableau clinique, le Saint-Père a été jugé apte à sortir" de l'hôpital, ont écrit les docteurs Luigi Carbone et Stefano Margaritora dans une note publiée par le Vatican.

"Demain, il récitera la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de l'appartement pontifical", a fait savoir le Vatican.

La prière de l'Angélus est généralement dite par le pape depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre. Mais ces dernières années, les anciens papes Jean-Paul II et François, hospitalisés eux aussi au Gemelli, avaient récité la prière depuis la fenêtre de leur chambre d'hôpital.

Le bureau de presse du Vatican a indiqué que Léon XIV avait célébré la messe samedi, comme il l'a fait ces derniers jours, dans une salle transformée en chapelle improvisée au 10e étage de l'hôpital.

Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )

Vendredi, des images diffusées par le Saint-Siège montraient le pape américain en train de célébrer la messe vêtu d'une chasuble verte et d'une calotte blanche.

Varvara Struck, la jeune Ukrainienne de 13 ans à qui le pape a parlé à sa sortie de l'hôpital, avait auparavant confié à l’AFP avoir rencontré le souverain pontife l’année dernière à Rome.

"Il m'a bénie pour que mon traitement réussisse", avait-elle raconté.

"Grâce à son soutien, j'ai maintenant vaincu ma maladie et je veux lui transmettre mon énergie positive pour qu'il puisse, lui aussi, surmonter sa maladie le plus rapidement possible."

Voyage sud-américain en suspens

L'annonce que le pape, par ailleurs en bonne santé et sportif, s'est fait retirer un nodule cancéreux au poumon a inquiété le Vatican et les 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )

Mais ses médecins ont déclaré que la convalescence de Léon XIV se déroulait normalement, tandis qu'ils attendent les résultats des examens qui détermineront la marche à suivre.

Les derniers examens médicaux subis vendredi par le pape, des analyses de sang et une radio du thorax, "ont confirmé l'amélioration constante de son état général", ont indiqué ses médecins dans un communiqué transmis par le Saint-Siège.

Le pape a repris une partie de son travail, passant un appel vendredi au président russe Vladimir Poutine pour l'exhorter à un cessez-le-feu dans la ville ukrainienne d'Oleshky, prise en étau entre les deux armées sur les rives du Dniepr.

L'Ukraine et la Russie reconnaissent la crise humanitaire dans cette zone de la région de Kherson, mais se rejettent la responsabilité de la situation, s'accusant mutuellement d'entraver les livraisons de vivres et les évacuations.

Une photo du pape Léon XIV sur une affiche "Bienvenue à l’UCU" dans un couloir de l’Université catholique d’Uruguay (UCU), à Montevideo, le 16 octobre 2026 en Uruguay ( AFP / Giovanna FLEITAS )

En suspens, toutefois, demeure un voyage papal prévu en Amérique du Sud, programmé du 6 au 17 novembre, avec des visites en Uruguay, en Argentine et au Pérou.

Les observateurs du Vatican affirment que Léon XIV — qui a passé deux décennies comme missionnaire au Pérou — est impatient d'entreprendre ce long périple, mais qu'il suivra vraisemblablement les recommandations de ses médecins.

Léon XIV a annulé toutes ses audiences jusqu'au 20 octobre. C'est lui-même qui a annoncé au public rassemblé sur la place Saint-Pierre, dimanche dernier, après la prière de l’Angélus, qu'un examen médical de routine avait révélé la présence d'un nodule sur l'un de ses poumons, et que les médecins recommandaient son retrait.