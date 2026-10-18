Ce lundi marquera le premier anniversaire du casse du Louvre. Huit joyaux de la Couronne ont été dérobés lors de ce cambriolage et ils n'ont toujours pas été retrouvés. Où en est l'enquête? Notre invitée Nathalie Helal nous éclaire, elle s'est penchée sur les vols les plus spectaculaires de l'Histoire dans son ouvrage, Ciel nos bijoux !
Un an après le casse du Louvre : le point sur l'enquête
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