Emmanuel Macron arrive à l'Arc de Triomphe et descends les Champs-Elysée à bord d'un véhicule de l'armée pour présider pour la dernière fois le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet, une édition 2026 voulue "massive" mettant à l'honneur l'Ukraine et ses alliés, essentiellement européens.
14-Juillet: Macron à l'Arc du Triomphe pour son dernier défilé
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